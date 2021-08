Eröffnung des 13. „Köthener Herbstes“ am Freitag in St. Agnus

Köthen/MZ - Die Eröffnung des 13. „Köthener Herbstes“ findet am Freitag, 3. September, in der Kirche St. Agnus in der Köthener Stiftstraße statt.

Sowohl die Generalprobe als auch die Konzerte in der Kirche werden vom Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet. Wegen der dazu erforderlichen Ruhe wird nach Angaben des Freundes- und Förderkreises Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen die Stiftstraße zwischen Springstraße und Magdeburger Straße am 3. September von elf bis 23 Uhr voll gesperrt. Die Magdeburger Straße ist in diesem Zeitraum nur über die Zufahrt Wallstraße - Magdeburger Straße erreichbar. Die Springstraße ist nur über die Zufahrt Wallstraße - Magdeburger Straße - Marktplatz oder aus Richtung Brauhausplatz - Schlossplatz erreichbar. Zudem gilt von sieben bis 23 Uhr ein Halteverbot in der Stiftstraße.

Das Konzert bietet dann ganz besondere Werke. In einer Pressemitteilung heißt es: „Schätzungsweise mehr als 100 Köthener Werke Johann Sebastian Bachs sind verloren gegangen. Deren Verlust lässt sich am ehesten mit dem Verbleib am anhaltischen Hofe erklären. Hier sind sie in späteren Jahren vernichtet worden. Gemäß einer Praxis an absolutistischen Höfen hatten Kapellmitglieder im Falle des Weggangs oder der Entlassung alle oder die meisten ihrer Musikalien zurückzulassen. Auch Bach konnte sich einer solch restriktiven Vorgehensweise nicht entziehen. Sechs seiner Köthener Werke, die Brandenburgischen Konzerte, wurden durch einen glücklichen Umstand gerettet: 1721 übersandte sie Bach dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg. Bach hätte sie bei seinem Weggang im Mai 1723 ansonsten vielleicht zurücklassen müssen. Den höfischen Restriktionen zum Trotz hat Bach einige wenige seiner Köthener Werke nach Leipzig mitgenommen. Manche wurden von ihm später transkribiert oder uminstrumentiert. Zumeist sind nur noch diese Umarbeitungen überliefert. Doch gelang es in mehreren Fällen, ihre ursprünglichen Fassungen zu rekonstruieren. Namentlich solche Werke stehen auf dem Programm im Eröffnungskonzert.“

Gesamtprogramm wird in drei Teilkonzerten dargeboten

Das Gesamtprogramm wird in drei Teilkonzerten, 17, 19.30 und 21 Uhr, dargeboten. Es musiziert die Batzdorfer Hofkapelle mit den Solisten Xenia Löffler (Oboe), Daniel Deuter (Violine) und Tobias Schade (Cembalo).

Informationen zum Stand des Kartenverkaufs gibt es online unter https://bachstadt-koethen.reservix.de/p/reservix/group/363645 oder bei der Köthen-Information, 03496/70099260.