Erneut kreist ein Hubschrauber über Köthen - Gab es versuchtes Tötungsdelikt?

Köthen/MZ - - Erneut ist nachts ein Polizeihubschrauber am Himmel über Köthen gekreist und hat viel Aufsehen erregt. Prompt wurde in sozialen Netzwerken über die Gründe spekuliert. Wer oder was wurde in der Nacht zu Donnerstag gesucht?

„Der Polizeihubschrauber war anlässlich eines versuchten Tötungsdelikts im Einsatz“, informierte Sprecher Johannes Braun am Donnerstag auf MZ-Nachfrage. Weitere Details nannte er aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch noch nicht.