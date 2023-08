Die Unternehmen EnviaM und Mitgas werden in diesem Jahr mit dem „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ (FEK) rund 395.000 Euro für 142 Energiesparprojekte in 20 Landkreisen in Sachsen-Anhalt bereitstellen. Auch Anhalt-Bitterfeld profitiert davon.

Köthen/MZ - Die Unternehmen EnviaM und Mitgas werden in diesem Jahr mit dem „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ (FEK) rund 395.000 Euro für 142 Energiesparprojekte in 20 Landkreisen in Sachsen-Anhalt bereitstellen. Das haben beide in einer Pressemitteilung angekündigt. Damit können im Versorgungsgebiet der Energiedienstleister etwa 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom und Gas sowie 747 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Von der Gesamtsumme entfallen 11.000 Euro auf drei Gemeinden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Stadt Aken erhält 3.000 Euro für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Schützenhaus. Und Köthen 5.000 Euro für die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Grundschule Kastanienschule. Das Osternienburger Land darf sich über 3.000 Euro für die Errichtung von Solarbeleuchtung an Bushaltestellen in den Ortsteilen Pißdorf und Osternienburg freuen.

Seit Einführung des Energieeffizienzfonds im Jahr 2007 haben EnviaM und Mitgas bereits 2.388 Projekte in ihrem Versorgungsgebiet mit 5,5 Millionen Euro gefördert. Die Landkreise und ihre Gemeinden sparten dadurch rund 25 Millionen Kilowattstunden Energie und über 8.800 Tonnen Kohldioxid pro Jahr.

Sämtliche Städte und Gemeinden im Grundversorgungsgebiet von EnviaM und Mitgas können für das Jahr 2024 je einen Antrag auf finanzielle Förderung von Energiesparmaßnahmen in den Bereichen Strom oder Gas stellen und bei ihrem Kommunalbetreuer einreichen. Eine Jury entscheidet dann über die Bewilligung der Summen.

Die Antragstellung für 2024 ist ab sofort möglich und erfolgt digital übers Kommunal-Portal www.enviaM-Gruppe.de/kommunalportal.