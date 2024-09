Ärger vor der ersten Schulstunde Elterntaxis blockieren Schulbus-Haltestelle: Landkreis Anhalt-Bitterfeld plant zusätzliche Halteverbote

Vor allem vor Grundschulen stauen sich am Morgen die Pkw der Eltern. Dadurch werden Busse behindert. An der Kastanienschule in Köthen und an der Grundschule in Gossa ist der Ärger besonders groß. Über welche Maßnahmen Landkreis und Busunternehmen nachdenken.