Eleyna Elli ist das 300. Baby in der Helios Klinik Köthen im Jahr 2021

Köthen/MZ - Mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3.010 Gramm erblickte die kleine Eleyna Elli Stieberitz am Montag, 16. August, um 8.29 Uhr das Licht der Welt. Damit machte sie nicht nur das Glück ihrer Eltern perfekt, sondern ist zugleich auch das 300. Baby, das in diesem Jahr in der Helios-Klinik Köthen geboren wurde.

„Nicht nur die Eltern sind mächtig stolz, sondern auch das gesamte Team der Geburtshilfe in der Klinik. Das ist ein großes Lob für die hervorragende Arbeit, die unser Team tagtäglich leistet“, freut sich Heidemarie Thiele, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die frisch gebackenen Eltern sind sehr glücklich darüber, dass sie nun ihre Tochter in den Armen halten dürfen.