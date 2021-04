Einwohnermeldeamt in Köthen vergibt Termine jetzt auch online

Köthen - Die Stadt Köthen bietet laut einer Pressemitteilung ab sofort die Möglichkeit an, Termine in der Einwohnermeldeabteilung online zu vereinbaren. Wer beispielsweise einen neuen Personalausweis beantragen, sich ummelden oder ein Führungszeugnis beantragen möchte, könne eben dies nun bequem, einfach und unkompliziert rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche unter www.koethen-anhalt.de/de/online-terminvergabe.html tun, teilt Caroline Hebestreit, Pressereferentin der Stadtverwaltung Köthen, weiter mit.

Um zum Ziel zu gelangen, muss in der Menüführung zunächst das Anliegen ausgewählt werden. Daraufhin werden hilfreiche Informationen, etwa die anfallenden Kosten oder die zur Beantragung erforderlichen Unterlagen angezeigt. Das Lesen dieser Hinweise muss durch das Setzen eines Häkchens bestätigt werden. Die freien Termine werden übersichtlich angezeigt.

Eine telefonische Terminbuchung bleibt weiterhin möglich

Nach erfolgter Buchung erhält die Nutzerin oder der Nutzer eine Terminbestätigung per E-Mail. Der darin enthaltene Link muss binnen einer Stunde bestätigt werden, ansonsten wird die Buchung hinfällig. In einer abschließenden E-Mail werden noch einmal der bestätigte Termin, eine Kennungsnummer sowie die Unterlagen aufgeführt, die zum vereinbarten Termin mitzubringen sind. Die Stadt Köthen hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger das neue digitale Angebot nutzen werden.

Eine telefonische Terminbuchung bleibt weiterhin möglich. Allerdings sind die bisherigen Telefonzeiten reduziert worden. Somit steht die jeweilige Mitarbeiterin für die Wahrnehmung der vergebenen Termine zur Verfügung. In Folge können mehr Termine angeboten werden. Die jeweils aktuellen Telefonzeiten zur Terminreservierung gibt es auf der Homepage und im Amtsblatt der Stadt oder über die Aushänge an den Eingängen des Verwaltungsgebäudes in der Kleinen Wallstraße.

Bürger mit Termin werden am Aufgang 3 des Verwaltungsgebäudes abgeholt

„Bitte finden Sie sich zum Termin am Aufgang 3 des Verwaltungsgebäudes in der Wallstraße ein. Sie werden von dort abgeholt. Sie müssen nicht extra anrufen, wenn Sie da sind“, so Hebestreit. Die aktuellen Telefonzeiten zur Terminreservierung sind am Montag von 13 bis 15 Uhr, am Dienstag von 16 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 11 Uhr. (mz)