Aken/MZ - In der Nacht zum Montag haben der Polizei bislang unbekannte Täter versucht, in das Leergutlager eines Supermarktes in der Akener Kaiserstraße einzubrechen. Um in die Innenräume zu gelangen, öffneten sie gegen 0.15 Uhr gewaltsam die Lagertür.

Offensichtlich zogen sie jedoch ohne Beute wieder vom Tatort ab. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro geschätzt.