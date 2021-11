Köthen/MZ - Einbrecher haben sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus, Am Quellenteich, in Köthen verschafft. Die bislang unbekannten Täter drangen am Freitagnachmittag in das Haus ein und durchsuchten die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei Anhalt-Bitterfeld schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen laufen.