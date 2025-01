Einbrecher hatten es am Neujahrstag auf eine Garage der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße der Thälmannpioniere in Merzien abgesehen.

Merzien/MZ. - Einbrecher hatten es am Neujahrstag auf eine Garage der Freiwilligen Feuerwehr in der Straße der Thälmannpioniere in Merzien abgesehen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag gemeldet.

Zwischen 3.30 und 12 Uhr zogen die unbekannten Täter unter Gewaltanwendung einen Torflügel aus der Verankerung und konnten sich so Zutritt zum Innenraum der Garage verschaffen. Gegenstände wurden nach derzeitigem Stand nicht entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.