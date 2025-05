Am Institut für Weiterbildung in der Kranken- & Altenpflege Köthen verlegt die Ausbildungsklasse für Pflegefachkräfte ihre Ausbildung kurzerhand unter die Bäume im Park.

Köthen/MZ. - Eine frisch gemähte Rasenfläche, große schattenspendende Bäume, ein paar Decken zum Sitzen und diverse fachspezifische Utensilien – mehr braucht es am Institut für Weiterbildung in der Kranken- & Altenpflege gemeinnützige GmbH (IWK) in Köthen nicht, um für den Unterricht kurzerhand von der Schulbank in stickigen Räumen unter den freien Himmel zu wechseln.