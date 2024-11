Auf der Staatsstraße 1 zwischen Wiedemar und Queis ist am Mittwoch, 27. November, ein Verkaufsauto der Michelner Frische GmbH aus dem Osternienburger Land verunglückt.

Wiedemar/Micheln/MZ. - Auf der Staatsstraße 1 zwischen Wiedemar und Queis ist am Mittwoch, 27. November, ein Verkaufsauto der Michelner Frische GmbH aus dem Osternienburger Land verunglückt. Der 23-jährige Fahrer war mit seinem Mercedes Sprinter etwa 300 Meter nach der Ortschaft Wiedemar in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und war im Straßengraben noch mit einem so genannten Einlassbauwerk kollidiert.

Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der Mercedes Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Die Staatsstraße 1 musste von 15.45 Uhr bis 17.50 Uhr zwischen Wiedemar und Queis beidseitig für die Bergung des Fahrzeuges voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Delitzsch hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt zum Unfallhergang.