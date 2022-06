Ehrung für Ehrenamtler - Köthener Vereinsball steht vor Neuauflage

Die Ehrung von verdienstvollen Ehrenamtlern war von 2012 bis 2015 in Köthen eine schöne Tradition. Warum sie wiederbelebt werden soll.

Auch Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog war bereits Ehrengast beim Vereineball in Köthen.

Köthen - Ronald Maaß hat wieder so richtig Bock auf eine schöne Tradition, die in Köthen bereits in den Jahren von 2012 bis 2015 einmal Bestand hatte - den Vereineball zur Ehrung von herausragenden Leistungen ehrenamtlich tätiger Bürger.