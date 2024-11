Auf einem Grundstück in der Leipziger Straße in Köthen sind am Donnerstag, 21. November, verschiedene Drogen gefunden worden

Drogen in Abfalleimer in Köthen deponiert: Polizei macht zwei tatverdächtige Männer ausfindig

Köthen/MZ. - Auf einem Grundstück in der Leipziger Straße in Köthen sind am Donnerstag, 21. November, gegen 9.30 Uhr verschiedene Drogen gefunden worden, die in einem Abfallbehälter deponiert waren. Die Polizei hat diese nach eigenen Angaben beschlagnahmt.

Durch weiterführende Ermittlungen habe man zudem zwei tatverdächtige Personen ausfindig gemacht. Gegen die 38 und 42 Jahre alten Männer, die zum Teil einschlägig polizeilich bekannt sind, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.