Nach seiner Renovierung lockt der Netto-Markt in der Köthener wieder die Kunden an. Was sich alles verändert hat.

Köthen/MZ - In Köthen feiert Netto Marken-Discount am Dienstag, 31. Januar, die Wiedereröffnung seiner Filiale in der Straße an der Rüsternbreite 23 b. Dies erklärt die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG in einer Pressemitteilung. Kundinnen und Kunden finden ab Dienstag wieder die volle Vielfalt an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel. Und das alles an einem Ort. Das ist nicht nur praktisch, sondern lohnt sich auch für die Kunden, denn neben Markenartikeln bereichern zahlreiche sehr günstige Netto-Eigenmarken das Sortiment.