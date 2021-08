Diebe im Supermarkt auf Tour - Zwei Senioren in Aken und Köthen bestohlen

Aken/Köthen/MZ - Beim Einkaufen im Supermarkt bestohlen zu werden, das ist seit Monaten auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld längst nicht mehr ungewöhnlich. Insbesondere auf ältere Menschen haben es die Kriminellen dabei abgesehen und das durchaus mit Erfolg, wie die Polizei immer wieder mitteilen muss.

Am gestrigen Freitag haben solche Supermarkt-Diebe erneut zugeschlagen. In den Vormittagsstunden wurde nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld ein 78-jähriger Mann Opfer der Kriminellen. Sie entwendeten seine Geldbörse in einem Supermarkt in Aken. Der Mann „hatte seine Börse für kurze Zeit unbeaufsichtigt am Einkaufswagen belassen. Mit der Börse wurden diverse Dokumente und circa 35 Euro entwendet“, informiert Polizeihauptkommissar Michael Drews.

Etwa eine Stunde später erging es dann einer 80-jährigen Kundin in einem Köthener Supermarkt ähnlich. Auch ihr wurde aus einem von ihr nur kurzzeitig unbeaufsichtigten Beutel die Geldbörse gestohlen. Zu beklagen ist der Verlust von etwa 60 Euro Bargeld.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nachdrücklich darauf hin, persönliche Taschen und Behältnisse während des Einkaufs nie unbeaufsichtigt zu lassen.