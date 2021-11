Die Grundschule „Werner Nolopp“ in Aken hat nach etlichen Jahren wieder eine Schulklingel

Aken/MZ - Andrea Hanke-Lemm drückt einen Knopf und spricht ins Mikrofon: „Hallo liebe Kinder der Werner-Nolopp-Grundschule“, begrüßt die Schulleiterin die Mädchen und Jungen. „Ich kann euch heute mitteilen, dass unsere Schulklingel soeben feierlich übergeben worden ist.“

Seit dieser Woche hat die Grundschule „Werner Nolopp“ in Aken eine Schulklingel. Wobei die Anlage, die im Sekretariat steht, weitaus mehr als eine Schulklingel ist. Was hier installiert wurde, ist eine Uhren-, Ruf- und Alarmierungsanlage. Über die läuft der Uhrenbetrieb im gesamten Schulgebäude. Ein Signalton sagt Schülern und Lehrern, wann der Unterricht beginnt und wann er endet. Das passierte jahrelang ohne Klingel – was gewollt und Teil des Konzeptes der Schule war. Die Anlage kann aber noch mehr: Über Lautsprecher, die im und am Gebäude installiert sind, können Durchsagen für alle oder einen Bereich gemacht werden.

39.000 Euro hat die Anlage gekostet

Die Funktion der Alarmierungsanlage hoffen Andrea Hanke-Lemm und ihre Kollegen nie einsetzen zu müssen. Denn die ist wichtig, wenn es brennt und die Schule geräumt werden muss, oder wenn es einen Amokalarm gibt. Die jeweiligen Töne wurden in Zusammenarbeit mit der Schulleitung ausgewählt.

39.000 Euro hat die Anlage gekostet. Von 25.000 Euro war anfangs die Rede. Dann waren es 30.000 bis 40.000 Euro. Zwischenzeitlich standen sogar 50.000 Euro im Raum.

Die Werner-Nolopp-Grundschule (Foto: Nicklisch)

235 Schüler besuchen derzeit die Grundschule in Aken

„Es war ein weiter Weg“, sagt Dorothea Hauptvogel. Die Vorsitzende der CDU-Fraktion hatte das Thema immer wieder im Stadtrat angesprochen. Die Planungen zogen sich jedoch hin, ebenso die Umsetzung. Im Dezember 2020 haben die Arbeiten an der Anlage begonnen. Dass diese erst ein knappes Jahr später abgeschlossen werden konnten, hängt mit Corona und Lieferengpässen zusammen. Im Schulgebäude wurden Leitungen verlegt und verschiedene Lautsprechersysteme eingebaut.

Die Schulklingel ist ein Projekt von mehreren an der Werner-Nolopp-Schule, die Aken gefördert bekommen hat, um die Schulinfrastruktur zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem noch das Ballfangnetz sowie das Sonnensegel auf dem Schulhof. Die Stadt bekommt dafür Fördermittel vom Land.

235 Schüler besuchen derzeit die Grundschule in Aken.