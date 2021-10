Die Erntekrone hängt: Auf dem Radegaster Markt wird am Wochenende gleich doppelt gefeiert

Radegast/MZ/DHO - Seit Ende September schon kündigt die Erntedank-Krone auf dem Radegaster Marktplatz an, was an diesem Sonnabend geplant ist: Denn am 9. Oktober steht das Brunnenfest des Ortes im Südlichen Anhalt an. Ab 18 Uhr gibt es vor Ort Essen und Getränke, eine halbe Stunde später sollen die Rotkehlchen Minis auftreten. Später dann gibt es Tanz und Musik mit DJ Chris. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Mitfeiern kann also, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Eine Teststation soll vor Ort zur Verfügung stehen.

Und noch etwas gibt es an diesem Tag zu feiern, auch am Marktplatz, quasi ein paar Meter weiter. Ebenfalls am 9. Oktober eröffnet die Sanitätsschule Raymond Schulz dort ihre frisch hergerichtete Hilfsstation. Der Künstler Steffen Rogge hat inzwischen den Eingangsbereich der Station verschönert: „Helfen, ohne zu fragen wem“ steht nun über der Tür.

Am Markt befindet sich die neue Zweigstelle des Sanitätsvereins. (Foto: Ute Nicklisch)

Ein Zitat von Henry Dunant, dem Gründervater des Roten Kreuzes und ein Motto, dem sich Schulz verpflichtet fühlt. Ab 16 Uhr soll auf dem Marktplatz unter anderem die Notfallhelfer-Ausbildung vorgestellt werden. Dazu wird die Aktion „Winterschutz 22“ präsentiert. Dabei werden wohl auch Lehren aus dem Februar 2021 einfließen, in dem es für die Region ungewöhnlich viel Schnee gab - und Helfer aus dem Umfeld der Sanitätsschule beim Schippen, Einkaufen oder Rollstuhlschieben mit anpackten.