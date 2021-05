Das erwartet Besucher der Köthener Badewelt, die ab sofort wieder geöffnet ist

Silke Rauchfuß (li.) begrüßte die Besucher am Freitag. Zu den ersten gehörten Katja Jüdicke und ihre Tochter Amy.

Köthen - Aufgeregt stand Amy am Eingang der Köthener Badewelt. „Ich möchte unbedingt rutschen“, sagte die Sechsjährige. Katja Jüdicke bremste das Mädchen etwas. „Ich weiß nicht, ob die Rutsche schon benutzt werden darf.“

Die Baasdorferin und ihre Tochter gehörten am Freitag zu den ersten Besuchern des Freizeitbades. Nach einer coronabedingten Pause von mehr als einem halben Jahr darf die Einrichtung am Ratswall in Köthen ab sofort wieder öffnen.

Katja Jüdicke wollte die Gelegenheit sofort nutzen, um schwimmen zu gehen. Und Amy sagte da natürlich nicht Nein. Im August hat das Mädchen das Seepferdchen gemacht. „Es fehlt noch die Routine“, sagte die Mutter. Sie hofft, dass die Köthener Badewelt geöffnet bleibt, damit dem ersten Besuch nach der Corona-Pause noch viele weitere folgen können.

Ein ausgeklügeltes Einbahnstraßen-System soll die nötigen Abstände sicherstellen

Auch Steffen Fischer nutzte den ersten Tag. „Ich bin immer zwei- bis dreimal pro Woche schwimmen gegangen“, sagte er. Das habe ihm während der Schließung schon gefehlt. Seine Söhne gingen einmal pro Woche schwimmen. Wie es für ihr Vereinsschwimmen weitergeht, weiß er noch nicht.

Wer die Köthener Badewelt besuchen möchte, braucht ein negatives Coronatest-Ergebnis oder eine Bescheinigung, dass er genesen oder geimpft ist. Die Kontaktdaten werden erfasst. Im Eingangs- und Umkleidebereich gilt Maskenpflicht. Ein ausgeklügeltes Einbahnstraßen-System soll die nötigen Abstände sicherstellen. Das hat sich schon vergangenes Jahr bewährt, als das Freizeitbad für wenige Monate öffnen konnte.

Badmanagerin Mandy Kassur hofft, dass die Besucher trotz der coronabedingten Einschränkungen ein wenig vom Corona-Stress der zurückliegenden Monate abschalten können. Deshalb wurde so viel möglich gemacht, wie möglich ist. Auch die Benutzung der Rutsche. Das Wellenbecken läuft im Moment ohne Wellen und Sprudel, damit sich dort nicht zu viele Badegäste auf einmal treffen. Ansonsten kann die Badelandschaft aber komplett genutzt werden.

Am 7. Juni startet auch der Schwimmunterricht wieder

Die Saunalandschaft dagegen ist geschlossen. Wann dieser Bereich der Köthener Badewelt wieder öffnen darf, ist momentan unklar. Was Mandy Kassur sehr bedauert, da gerade die Saunalandschaft viele Fans hat. Sie können das Angebot seit mehr als einem Jahr nicht nutzen.

Am vergangenen Montag hat das Team des Freizeitbades davon erfahren, dass es wieder losgehen kann. Da wurden sofort die Temperaturen hochgefahren, damit das Wasser auch entsprechend geheizt ist. Im Schwimmerbecken sind es 29 Grad, das Wellenbecken hat 32 Grad. 28 Grad sind es im Außenbereich. Der kann auch wieder genutzt werden. „Ich freue mich, dass wir den Leuten wieder die Möglichkeit bieten können, unser Objekt zu nutzen“, sagt Mandy Kassur.

Am 7. Juni startet der Schwimmunterricht wieder. Für Vereine geht es ab dem 15. Juni weiter. Für sie ist dann der Dienstag reserviert. (mz)

Geöffnet ist die Köthener Badewelt montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 19 Uhr. Die Dienstage sind ab dem 15. Juni den Vereinen vorbehalten.