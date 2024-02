Das Häuschen auf dem Quellendorfer Freibadgelände lag in einem jahrzehntelangen Winterschlaf. Was der Dorfclub Quellendorf nun damit vor hat.

Tobias Just vom Dorfclub und Ortsbürgermeisterin Doris Zimmermann an der alten Durchreiche zur Terrasse

Quellendorf/MZ. - Tobias Just zieht die alten Rollläden hoch und schaut durch das Fenster raus zur Terrasse. Dieser Teil hier sei so ziemlich das Beste am ganzen Gebäude, findet er. „Da draußen haben wir als Kinder immer Schlange gestanden, wenn wir Würstchen wollten“, sagt er.

Es ist lange her, dass Kinder am Haus des Quellendorfer Freibads für eine Stärkung nach dem Schwimmen anstanden. Das Bad ist längst geschlossen, das Schwimmbecken verfüllt. Das Häuschen aber steht noch. Seit vergangenem Jahr hat der Dorfclub Quellendorf, dem Just angehört, eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Südliches Anhalt geschlossen. Das Ziel ist, das Gebäude nach und nach wieder herzurichten.

Und Modernisierung tut Not: Über zwanzig Jahre ist es her, dass das Freibad geschlossen wurde. Manches im Inneren des Häuschens ist noch wesentlich älter - und da ist nicht die Rede von den dicken Spinnweben an der Decke. Original DDR, sagt Just, sei hier noch vieles gewesen.

Bei den Bädern muss noch einiges getan werden. (Foto: Ute Nicklisch)

Eigentlich hätte das Haus längst abgerissen werden sollen, aber so weit kam es nicht. Zum Glück, sagen Tobias Just und Ortsbürgermeisterin Doris Zimmermann.

Denn auch wenn das Häuschen nicht gerade einladend aussieht - man kann etwas daraus machen, finden sie. „Aber dafür ist viel Arbeit nötig“, sagt Doris Zimmermann bei einem kleinen Rundgang Ende Januar. Der Dorfclub hat schon angefangen: Zwei große Container mit allerhand Unrat seien weg, erzählt Tobias Just. Darin sei alles Mögliche gewesen, von einer Schrankwand bis zu alten Kühlschränken.

Er führt von einem Raum zu anderen und erläutert die Pläne. Im Prinzip ist das Haus zweigeteilt: Ein Part mit Toiletten für Männer und Frauen. Die Sanitäranlagen sind nicht nur für Clubmitglieder gedacht, sondern auch für künftige Besucher von Veranstaltungen. Bis Kleene Pfingsten in diesem Jahr soll dieser Bereich möglichst fertig sein, dann müsse man auch nicht mehr auf mobile Toiletten ausweichen.

Davon getrennt wird der Bereich für den Dorfclub als Versammlungsraum und Lager für Material. Bis es soweit ist, muss sich vieles verändern: Die alten Rollläden sollen weg, stattdessen Fenstergitter vor die Scheiben. Durchbrüche müssen gemacht und Bodenbeläge erneuert werden, auch die ein oder andere Tür soll ausgetauscht werden. Immerhin: „Das Dach ist dicht, das ist wichtig“, sagt Just. Und eine gebrauchte Einbauküche für später steht auch schon bereit.

Das Terrassendach wird vorsichtshalber abgestützt, falls noch einmal Schnee kommen sollte. (Foto: Ute Nicklisch)

Etwa 30 Mitglieder habe der Dorfclub derzeit, darunter auch einige junge Leute, die gut mitzögen. Unterstützung beim Projekt auf dem ehemaligen Freibadgelände bekomme man auch von regionalen Firmen.

Draußen, neben der Terrasse, steht noch die alte Freibaduhr. Sie ist schon lange stehen geblieben. Aber irgendwann, sagt Tobias Just, werde auch die Uhr wieder flott gemacht.