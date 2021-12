Corona-Testzentrum in Köthener Wallstraße eröffnet kommende Woche

Hier entsteht das neue Corona-Testzentrum in der Köthener Wallstraße.

Köthen/MZ/HER - Das Corona-Testzentrum in der Köthener Wallstraße 6 öffnet nun am Montag, dem 13. Dezember. Das kündigte Christian Bahn von der Betreiberfirma Medi Drive an. Antigen-Schnelltests sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr möglich.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird die Terminbuchung über die Internetseite www.schnelltest-deutschland.de empfohlen. Bisher ist das jedoch noch nicht möglich. Die Übermittlung des Testergebnisses wird ausschließlich per E-Mail erfolgen.