Corona-Fall im Köthener Ludwigsgymnasium - Elf Lehrer in Quarantäne

Köthen - Nach einem positiv getesteten Schüler am Köthener Ludwigsgymnasium sind elf Lehrer in Quarantäne geschickt worden. In der Konsequenz sind die Klassenstufen 5 bis 9 seit Montag zu Hause im Distanzunterricht.

Wie die MZ von der stellvertretenden Schulleiterin Karin Walter erfahren hat, ist die Corona-Infektion des Fünftklässlers am vergangenen Donnerstag bei einem freiwilligen Selbsttest bekannt worden. Am Freitag wurde der Verdacht durch einen positiven PCR-Test im Labor bestätigt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld verhängte daraufhin für alle Lehrkräfte, die in der betreffenden Lerngruppe und in weiteren Klassen unterrichtet hatten, unverzüglich eine 14-tägige Quarantäne. Die Pädagogen erfuhren davon am Freitag gegen 14 Uhr, so Walter.

Die Schulleitung habe unter diesen Voraussetzungen entschieden, die Klassenstufen 5 bis 9 ab Montag in den Distanzunterricht zu schicken. „Unsere Schüler sind darauf gut vorbereitet“, betont die stellvertretende Schulleiterin. Man sei der Überzeugung, dass auf diesem Weg bessere Lernerfolge erzielt werden könnten, als die Schüler in den Klassenräumen lediglich zu beschäftigen; denn eine adäquate Vertretung der Unterrichtsfächer könne man bei elf Kollegen in Quarantäne und weiteren langzeiterkrankten Lehrkräften nicht durchgehend gewährleisten. Der Schulbesuch wäre folglich nicht im Sinne der Schüler und bestenfalls „Flickschusterei“, zeigte sich Karin Walter überzeugt.

Es ist der erste Corona-Fall am Köthener Ludwigsgymnasium. Der Distanzunterricht für die Klassen 5 bis 9 erfolgt bis einschließlich 23. April. Die Schüler der Klassen 10 bis 12 werden weiter in der Schule unterrichtet. Ab dem 26. April sind an den Schulen Abiturprüfungen. „Wir hoffen“, so Karin Walter, „dass wir die unter normalen Bedingungen durchführen können.“

Seit dieser Woche sind Selbsttests in den Schulen des Landes zweimal in der Woche verpflichtend. (mz/her)