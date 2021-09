Classic-Cupmeldet neuen Rekord: Insgesamt 140 Fahrzeuge brettern durch die Rüsternbreite in Köthen

Köthen/MZ - Dass ihre Veranstaltung eine Zugnummer für die motorsportbegeisterten Zuschauer ist, haben Dirk Herrmann und Sebastian Schwab vom Motorsportclub Köthen schon seit längerem gewusst. Dass es von Jahr zu Jahr aber auch immer mehr Besitzer dieser historischen Rennwagen und Motorräder nach Köthen zieht, ist eine neue Erfahrung.

Der traditionelle Classic-Cup steht vor einem neuen Rekord. Nachdem im letzten Jahr mit 117 Teilnehmern bereits ein oberes Limit erreicht schien, wird das in diesem Jahr noch gesteigert. Insgesamt 140 Teilnehmer stehen in der Starterliste der verschiedenen Rennklassen. Da wird es eng am Sonnabend und Sonntag auf dem Kurs in der Köthener Rüsternbreite.

„Unglaublich, was da alles zusammen gekommen ist“, sagt Dirk Herrmann und zählt auf. „46 Tourenwagen, vier Gespanne und vier Formel-Autos, zum Beispiel Melkus und Lotus, werden am Start sein. Und dann noch mehr als 80 Motorräder. Wenn alles so bleibt, werden wir sogar ein Feld allein mit 16 Trabi-Rennpappen präsentieren können.“

Auch die Resonanz bei den Helfern für die nun schon traditionelle Veranstaltung wird immer größer. Das heißt, dass nicht nur Firmen wie Köthen Energie, EnviaM, ein Opel-Autohaus und die Stadt Köthen, die viele Bauzäune aufstellt, mit im Boot sitzen, sondern auch viele helfende Hände und Motorsportfreunde zur Absicherung dazu kommen.

Sie werden die Strecke mit präparieren, die größere Zahl der Strohballen an den richtigen Stellen platzieren und auch eine neue Schikane einbauen. „Wenn die Geschäfte im Gewerbegebiet dann geschlossen haben, erfolgt am Sonnabend um 14 Uhr die Sperrung für den Verkehr. Die wird etwa bis Sonntag um 19 Uhr dauern“, erläutert Sebastian Schwab den Ablauf. Von 15.30 bis 18.30 Uhr am Sonnabend wird die Strecke für das Training freigegeben. Am Sonntag von 8 bis 17.30 Uhr gehen die Wertungsläufe über den Asphalt. Wie immer geht es nicht um Schnelligkeit. In Köthen gewinnt, wer möglichst gleichmäßig fährt.

Zur Rennstrecke und ins Fahrerlager kommen Zuschauer nur über einen Zugang am Edeka-Parkplatz. Es gelten die 3G-Regeln. Eine Schnelltestmöglichkeit besteht für zwei Euro am Einlass.

Der Eintritt kostet am Sonnabend für Erwachsene drei Euro, Kinder zahlen einen Euro; am Sonntag gilt: Erwachsene fünf Euro, Kinder einen Euro; für beide Tage sind sieben Euro (Erwachsene) und zwei Euro (Kinder) zu zahlen.