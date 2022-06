Bürgermeisterwahl in Aken: Die drei Bewerber stellen erstmals gemeinsam vor

Wer wird neuer Rathaus-Chef in Aken?

Aken/MZ - Die drei Bewerber zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Aken, Jan-Hendrik Bahn, Steffen Gallus und Sven Kleuckling, stellen sich am kommenden Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Saal des Schützenhauses, Schützenplatz 2, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vor. Das teilt Sebastian Schwab, Sachbearbeiter für Kultur-, Tourismus- und Medienmanagement in der Akener Stadtverwaltung, mit.

„Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Kandidaten können die Zuschauer ihre Fragen an die Bewerber richten. Die Veranstaltung wird von der erfahrenen Journalistin des Mitteldeutschen Rundfunks, Dagmar Böddecker, moderiert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben an der Veranstaltung teilzunehmen, wird diese zudem auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aken live übertragen. „Wir bitten zu beachten, dass die Platzkapazitäten im Saal des Schützenhauses begrenzt sind“, so Schwab. Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt ab 18.30 Uhr.

Um die Übertragung sehen zu können, kann der Link https://youtu.be/NfGjs9AvIbs oder das Angebot der Stadtverwaltung Aken auf www.aken.de genutzt werden.