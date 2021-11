Bürgeramt der Kreisverwaltung in Köthen bekommt längere Öffnungszeiten

Das Bürgeramt in Köthen

Köthen/MZ - Das Bürgeramt der Kreisverwaltung hat ab sofort erweiterte Öffnungszeiten, wie die Pressestelle des Landkreises am Dienstag mitteilte. Demnach ist das Amt am Köthener Markt am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Mittwochs und freitags ist jeweils von acht bis 13 Uhr geöffnet. Im Bürgeramt werden zum Beispiel Anträge an das Bauordnungsamt ausgegeben und angenommen. Bei Fragen zum Wohnberechtigungsschein kann man sich dorthin wenden, genauso wie bei Führerscheinangelegenheiten.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird laut Hompage des Kreises empfohlen, vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren unter 03496/700431.