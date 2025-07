Feuerwehreinsatz in Edderitz Bürger meldet Schlange im Haus: Feuerwehrleute fangen Ringelnatter in Edderitz ein

Am Dienstagnachmittag sind Kameraden aus Weißandt-Gölzau nach Edderitz ausgerückt, nachdem ein Anwohner eine Schlange in einem Haus gemeldet hatte. Was mit dem Tier geschehen ist.