Köthen/MZ - Köthener Feuerwehrleute sind am Sonntagabend zu einem Brand in Zehringen ausgerückt. Wie die Wehr auf ihrer Homepage mitteilt, kam der Alarm gegen 19.30 Uhr. In einer Küche einer Pflegeinrichtung habe es gebrannt, 46 Bewohner seien evakuiert worden.

„Der Brand selbst konnte danach schnell bekämpft werden“, heißt es weiter. Mit im Einsatz sei auch die Ortswehr Merzien gewesen.