Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels bilden die Grundlage der Kunstprojekte in Reppichau. Worin sich die einzelnen Ausgaben unterscheiden.

Sachsenspiegel in Reppichau

Reppichau/MZ. - Im Rittersaal des Reppichauer Freilichtmuseums lässt sich nicht nur in großer Runde beraten, sondern auch hervorragend lesen. Erich Reichert, Emanuele Appari, Margherita Pedroli und Dorfchronist Ulf Schröter vom Förderverein „Eike von Repgow“ haben es sich an der langen Holztafel gemütlich gemacht. Ihre Lektüre: nicht mehr und nicht weniger als das „Fundament von allem, was wir hier geschaffen haben“, wie der Vereinsvorsitzende Reichert es ausdrückt.