Marcel Schiefelbein aus Köthen dankt seinen Fans nach seinem Sieg bei „Big Brother“ und blickt auf anstehende Termine. Er will als Event-Manager weiter durchstarten.

Big-Brother-Sieger aus Köthen hat einiges vor: Bei diesen Partys will Marcel Schiefelbein dabei sein

Köthen/MZ. - „Gebt mir noch ein bisschen Zeit, dass ich hier klarkomme. Ich bin ein alter Mann“, heißt es in der Videobotschaft, die Marcel Schiefelbein wenige Tage nach seinem Sieg bei „Big Brother“ auf Facebook teilt. Zurück in Köthen, hat er sich an seine Fans gewandt - und spricht bei der Gelegenheit über anstehende Termine.