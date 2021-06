Edderitz - Die Biathlonanlage am Edderitzer See soll erweitert werden. Und weil so etwas nicht einfach so ohne bürokratische Schritte abläuft, befasste sich der Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates Südliches Anhalt am Montagabend mit dem neuen Nutzungsüberlassungsvertrag samt Sportstätten- und Schießstandordnung.

Für die Erweiterung soll eine Sportstättenförderung beantragt werden - Voraussetzung dafür ist aber eine Anpassung der bestehenden Vereinbarung von 2016. „Das wäre ein positiver Schritt für den Skiclub“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Wagner. An manchen Tagen sei es beim Training schon eng.

Der Stadt entstehen dabei keine Bau- oder Maßnahmekosten, wie auch Christian Dreßler vom Skiclub 1927 Köthen sagte. Er war als Gast in der Sitzung anwesend, um die Pläne zu erläutern. Eine zusätzliche Trainingsfläche solle asphaltiert werden. Wenn dann eine Einzäunung gesetzt werde, sollen Besucher, die zum See wollen, eine Abkürzung nutzen können, weil sie nicht mehr durch den Schießstand können. Die Trainingsfläche soll außerdem auch als Parkfläche genutzt werden können. „Da nehmen wir natürlich Rücksicht und werden es so gestalten, dass die Parkflächen auch zur Verfügung stehen“, so Dreßler.

Der Ausschuss stimmte schließlich einstimmig für das Projekt und empfahl damit dem Stadtrat, das auch zu tun. Dieser kommt am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum Weißandt-Gölzau zu seiner nächsten Sitzung zusammen. (mz)