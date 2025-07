Zu einem nicht ganz alltäglichen Vorfall wurde die Polizei in Köthen am Donnerstagabend gerufen.

In Köthen gipfelte eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „An der Rüsternbreite“ in Tätlichkeiten. Hierbei soll ein 48-Jähriger seinen 45 Jahre alten Widersacher zu Boden gestoßen haben. Dieser wiederum bedrohte seinen Gegner mit einer Glasflasche. In der weiteren Folge kam es noch zu einer Rangelei zwischen beiden Personen. Die Männer standen unter Alkoholeinfluss. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt.

Da sie ihre Fahrräder dabei hatten, wurden sie von den Beamten darauf hingewiesen, diese nur schiebender Weise zu benutzen. Der 45-Jährige hielt sich jedoch nicht daran, denn er wurde nur wenige Minuten später radelnd in der Krähenbergstraße erwischt. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen vorläufigen Wert von zwei Promille an. Eine Blutprobenentnahme wurde angewiesen.