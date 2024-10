Benefizlesung ergibt hohe Spende: 2.800 Euro fließen in Sanierung der Jüdischen Kapelle in Köthen

Köthen/MZ. - Einen Erlös von 2.800 Euro hat eine Benefizlesung von Bernd-Lutz Lange zugunsten der sanierungsbedürftigen Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen ergeben.

Der Kabarettist und Autor war kürzlich einer Einladung der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft und der Hochschule Anhalt gefolgt. Der Hörsaal im Ratke-Gebäude, erklärt Uta Seewald-Heeg, sei bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen und das Publikum begeistert. Uta Seewald-Heeg ist Vorsitzende der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft und Standortsprecherin der Hochschule.

Witze und Anekdoten

Bernd-Lutz Lange las aus seinem 2021 im Aufbau-Verlag erschienenen Buch „Freie Spitzen“, in dem er die politischen Witze im Ostblock vom Kriegsende bis Mauerfall mit persönlichen Erlebnissen und anekdotischen Streiflichtern von Reisen in die Länder verbindet.

Zum dritten Mal bot die Hochschule den Rahmen für Gast aus Leipzig. Bernd-Lutz Lange, der schon in den 1980er Jahren auf Spurensuche jüdischen Lebens in seiner Heimatstadt ging, hatte durch das Ehepaar Erdmenger aus Köthen von dem Spendenprojekt zur Sanierung der Kapelle auf dem jüdischen Friedhof erfahren. Da es dem Künstler am Herzen liegt, die Spuren der Juden und der jüdischen Kultur in unserem Land aufzudecken, war es sein Wunsch, zugunsten der Restaurierung dieses Zeugnisses jüdischen Lebens in Köthen zu lesen.

Ins Gespräch gekommen

Bernd-Lutz Lange schilderte eingangs, wie er sich auf die Suche nach jüdischen Bürgern in Leipzig begab und mit ihnen über ihr Schicksal und das ihrer Angehörigen, Freunde und Bekannten ins Gespräch kam.

Die Lesung, die mit Blick auf die Spurensuche nach jüdischem Leben und dem Wunsch, diese Spuren zu erhalten oder gar deutlicher sichtbar zu machen, sei mal ergreifend, aber auch „sprühend witzig“ gewesen und brachte durch den Verkauf der Karten eine stattliche Summe. Die Neue Fruchtbringende Gesellschaft und die Hochschule Anhalt freuen sich mit Bernd-Lutz Lange, den Betrag in Höhe von 2.800 Euro auf das Spendenkonto überweisen zu können und für den anstehenden Bauabschnitt, die Erneuerung der Zink-Kuppel der Kapelle, beitragen zu können.

Wer die Sanierung der Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalts tun (IBAN: DE70 2003 0000 0029 0161 21). Verwendungszweck: Kapelle Jüdischer Friedhof Köthen.