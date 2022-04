Bekommt die Gemeinschaftsschule Anhalt in Köthen einen Zuschuss für neue Mehrzweckhalle?

Köthen/MZ - Es müssen lange zwei Stunden gewesen sein, die Ferenc Makk wahrscheinlich wie eine Ewigkeit vorgekommen sind. So lange musste der Geschäftsführer der Gemeinschaftsschule Anhalt in Köthen am Dienstagabend warten, ehe jener Tagesordnungspunkt im Bildungs- und Sportausschuss des Kreistages aufgerufen wurde, wegen dem er in die Kreisverwaltung gekommen war: Der Zuschuss für seine Schule für Arbeiten zur Vorbereitung des Baus einer Mehrzweckhalle in Höhe von 150.000 Euro. Die Summe hatte der Kreistag bereits am 18. Februar 2021 per Beschluss in seinen Haushalt unter der Bezeichnung „Sonstiger Service - Zuschüsse an übrige Bereiche“ eingestellt.