Ärger um Standort Baustart für 2025 geplant: Diese Vorteile sieht die Telekom für Reppichau durch Funkmast am Sportplatz

Die Telekom will ihren Funkmast weiterhin am Sportplatz in Reppichau errichten. Die Ortschaft sorgt sich jedoch um die Attraktivität des Dorfes. Welchen Vorteil für Touristen das Unternehmen dagegen sieht.