Bauarbeiten ab Sonnabend - Bahnübergang in Wulfen wird voll gesperrt

Wulfen/MZ - Der Bahnübergang in Wulfen wird nach Angaben der Hastra-Service GmbH ab dem 4. Dezember, 12 Uhr, bis zum 10. Dezember, 5 Uhr, für den Kfz-Verkehr wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Für den Linienbusverkehr ist eine Ersatzhaltestelle in der Fabrikstraße vorgesehen.

Am 6. Dezember muss aus bautechnologischen Gründen in der Zeit von 12 bis 22 Uhr auch der Bahnübergang auf der Kreisstraße 2097 zwischen Wulfen und Maxdorf gesperrt werden. Die Umleitungsbeschilderung wird dementsprechend angepasst, so Hastra-Niederlassungsleiterin Susann Prill in der Pressemitteilung.