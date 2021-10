Bach-Wettbewerb: Knapp 70 junge Pianisten zeigen in Köthen ihr Können vor einer Jury

Köthen/MZ/JVO - Der 12. Bach-Wettbewerb für junge Pianisten wurde am Mittwoch feierlich im Hofkapellensaal der Musikschule Köthen eröffnet. Juryvorsitzender Prof. Dietmar Nawroth stimmte zu Beginn die Anwesenden mit einem Musikstück, wie sollte es anders sein, von Bach ein. Nach tosendem Applaus folgte die Eröffnungsrede. Da Oberbürgermeister Bernd Hauschild verhindert war, übernahm Baudezernentin Ina Rauer seinen Part.

Bis Sonntag werden knapp 70 junge Talente im Alter von fünf bis 19 Jahren ihr Können am Klavier zeigen. Sie kommen aus zwölf Bundesländern.

Der Wettbewerb findet dann mit dem Preisträgerkonzert am Sonntag, 16 Uhr, in der Kirche St. Agnus seinen Abschluss. Wenige Restkarten zum Preis von 15 Euro (zehn Euro ermäßigt) sind an der Abendkasse erhältlich. Für Besucher des Preisträgerkonzertes gilt die 3G-Regelung.

Infos und das Programm finden sich unter www.bachfesttage.de.