Auszubildende der Deutschen Bahn leiten Kundenservice im Bahnhof in Köthen

Künftig beraten Azubis des ersten bis dritten Lehrjahres Reisende im Bahnhof in Köthen.

Köthen/dpa/MZ - Wann fährt die Bahn nach Magdeburg? Und welche Sehenswürdigkeiten hat Köthen zu bieten? Mit solchen Fragen können sich Bahnreisende in Köthen künftig an junge Azubis wenden. Denn diese übernehmen den Kundenservice der Deutschen Bahn. Der Bahnhof in Köthen wird deswegen nun auch Juniorbahnhof bezeichnet.

„Mit dem Projekt ‚Juniorbahnhof‘ zeigen wir, dass wir Vertrauen in die Qualifikation und Leistungen unserer Auszubildenden haben", sagte Cornelia Kadatz von der Deutschen Bahn am Donnerstag. Für die jungen Leute sei das ein guter Start ins Berufsleben. „Sie übernehmen Verantwortung und gewinnen Selbstvertrauen im Umgang mit den Reisenden.“

Mitarbeitende der Deutschen Bahn, darunter eine Auszubildende, schneiden eine Torte bei der Eröffnung des Juniorbahnhofs in Köthen an. (Foto: Deutsche Bahn)

Bei den Auszubildenden handelt es sich um angehende Kaufleute für Verkehrsservice. Sie sind im ersten bis dritten Lehrjahr und stehen den Fahrgästen für Fragen rund um Fahrpläne, Gleise, den Mobilitätsservice und die Stadt zur Verfügung.

„Köthen ist ein wichtiger Kreuzungspunkt im Nah- und Fernverkehr und hat auch touristisch einiges zu bieten", sagte Danny Derbe, Leiter des Bahnhofsmanagements Magdeburg. In Zusammenarbeit mit der Stadt Köthen informierten die Azubis auch über kulturelle sowie touristische Angebote.

Für den Fahrkartenverkauf ist weiterhin das DB-Reisezentrum zuständig

Die Nachwuchskräfte beraten nicht nur die Fahrgäste, sondern gestalten auch ihren Dienstplan selbst. Für den Fahrkartenverkauf sei aber weiterhin das reguläre DB-Reisezentrum verantwortlich, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die Azubis sind in der Personenunterführung des Köthener Bahnhofs zu finden. Der Kundenservice ist allerdings nicht durchgängig besetzt. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Ausbildungsplan der Azubis.

Azubis wenden Wissen in der Praxis an

Mit dem sogenannten Juniorbahnhof werde im dualen Ausbildungssystem der Bahn der Praxisteil der künftigen Kaufleute im Verkehrsservice ergänzt.

Statt nur bei erfahreneren Kollegen mitzulaufen, könnten die Azubis so auch selbst Verantwortung übernehmen und das theoretische Grundlagenwissen aus der Berufsschule und dem DB Training praktisch anwenden.