Frank Gussek, der Chef von Gussek-Haus, erklärt, warum in Elsnigk keine kompletten Häuser mehr gebaut werden. Und warum das Unternehmen trotzdem am Standort festhält.

Aus für Gussek-Haus in Elsnigk - „Wir mussten unsere Produktionskapazitäten insgesamt anpassen“

Ein Blick in die Produktionssätte von Gussek-Haus im Herbst 2022

Elsnigk/MZ - Wer die Bundesstraße 185 am Abzweig Elsnigk verlässt und sich dem Ort im Osternienburger Land nähert, kommt unweigerlich am Firmenstandort von Gussek-Haus vorbei. Hier wurden seit über drei Jahrzehnten Fertighäuser produziert. Nun reagierte die Geschäftsführung auf die veränderte Marktlage: Seit Anfang des Jahres werden in Elsnigk keine kompletten Häuser mehr produziert.