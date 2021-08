Aus den eigenen Reihen - Carolin Uhl übernimmt Geschäftsführung bei Helios in Köthen

Köthen/MZ - Ab 1. September ist die 37-jährige Carolin Uhl neue Geschäftsführerin der Helios-Klinik Köthen. Sie tritt damit die Nachfolge von Matthias Hirsekorn an, der als Klinikgeschäftsführer innerhalb des Helios-Konzerns an das Herzzentrum Leipzig wechselt. Darüber informiert Martin-Thomas Wachter, Pressesprecher Helios-Region Ost, in einer Pressemitteilung.

„Mit Carolin Uhl konnten wir eine engagierte Gesundheitsmanagerin aus den eigenen Reihen gewinnen, die mit ihren bisherigen Erfahrungen im stationären Bereich viele Kenntnisse mitbringt. Sie ist mit den Strukturen in der Helios-Klinik Köthen und in unserer Helios-Region Ost bereits bestens vertraut“, sagt Regionalgeschäftsführer Prof. Sebastian Heumüller.

Carolin Uhl ist bereits seit Ende 2017 als Assistentin der Geschäftsführung an der Helios-Klinik Köthen tätig. Die gebürtige Köthenerin hat zudem an der Helios-Klinik Karlsruhe sowie am Helios-Klinikum Aue die kommissarische Geschäftsleitung übernommen. Sie besitzt einen Master im Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie einen in Health und Medical Management. Als Gesundheitsmanagerin soll sie, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, die Vernetzung der medizinischen Leistungen im Helios-Netzwerk und die Etablierung in der Region Anhalt-Bitterfeld weiter vorantreiben.

„Da ich im Köthener Krankenhaus geboren wurde, bin ich auch persönlich stark mit dem Haus verbunden. Nach nunmehr vier Jahren als Assistentin der Geschäftsführung bin ich sehr dankbar, mich als neue Klinikgeschäftsführerin an einem solch traditionsreichen und wichtigen Standort in der Region beweisen zu können“, sagt Carolin Uhl, die nach wie vor in der Region Köthen heimisch ist.

„Mit einem breiten Leistungsspektrum, hochmotivierten Kolleg:innen und einer modernen medizinischen Ausstattung nimmt unsere Klinik eine herausragende Stellung als Gesundheitsdienstleister in der Region ein. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben und Möglichkeiten“, fügt die 37-Jährige hinzu.