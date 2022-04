Aufsichtsrat hat schon entschieden - Abfallentsorgung soll in Anhalt-Bitterfeld teurer werden

Bitterfeld-Wolfen/Köthen/MZ - Es gibt momentan wohl keinen Bereich im gesellschaftlichen Leben, in dem nicht eine Debatte über Geld und steigende Preise entbrannt ist. Viele Menschen hatten während der Hochzeit der Corona-Pandemie bereits geunkt, dass sich der Staat das ganze Geld, welches er in die entsprechenden Hilfsprogramme gesteckt hat, irgendwann zurückholen wird. Die meisten dachten dabei zuerst an Steuererhöhungen. Doch im Wahlkampfjahr trauen sich Politiker nur selten an monetäre Aufschläge in welchem Bereich auch immer.