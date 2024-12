Die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen und die Kirchengemeinde St. Jakob veranstalten erstmals gemeinsam den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Köthen. Mit ihrem Umzug reagiert die Händlergemeinschaft auf einen Wunsch, den viele Köthener haben. Was geplant ist.

Köthen/MZ. - Sie freuen sich – und doch bleibt da diese Ungewissheit. Was sagen die Köthener dazu, dass es auf dem Marktplatz der Stadt wieder einen Weihnachtsmarkt gibt? Kommen sie überhaupt dorthin? Und gefällt es ihnen? „Ich denke, dass es hier eigentlich noch viel schöner wird als am Kugelbrunnen“, sagt Nicole Bachmann von der Werbegemeinschaft. Doch das sei „nur ein Bauchgefühl“. Zeit für Zweifel gebe es in diesen Tagen allerdings nicht – und ein Zurück sowieso nicht. „Jetzt gehen wir das Experiment an.“