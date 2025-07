Köthen/MZ. - Nach einem Fall von Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Mann.

Der Vorfall hatte in der Anhaltischen Straße in Köthen begonnen. Dort wollte eine 43 Jahre alte Frau am Dienstag, 1. Juli, gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto auf einen Parkplatz zu fahren und signalisierte einem Toyota-Fahrer, der in der Einfahrt stand, dass er diese verlassen könne. Dabei wurde sie schon durch Gesten des Fahrers beleidigt.

Als die 43-Jährige wenig später eingeparkt hatte, kam der Mann zurück, stieg aus seinem schwarz-roten Kleinwagen aus, schlug gegen die Fahrertür und beschimpfte und beleidigte die Frau erneut. Diese hatte ihr Auto inzwischen verriegelt und konnte dann beobachten, wie der Mann wieder in sein Auto stieg und den Parkplatz verließ.

Der Unbekannte wurde als etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und mit längerem grau-blondem Haar beschrieben, das zu einem Pferdeschwanz gebunden war. Er soll ein schwarzes ärmelloses Shirt getragen haben.