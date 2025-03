Stadträte informieren sich bei Köthen Energie, wie Wohnungen, Firmen und öffentliche Gebäude in der Zukunft mit Wärme versorgt werden könnten. Stadtverwaltung gab Konzept in Auftrag.

„Anspruchsvolle Ziele“: Wie die künftige Wärmeversorgung in Köthen funktionieren könnte

Köthen/MZ. - Wie werden Wohnungen, öffentliche Gebäude und Unternehmen in Köthen in Zukunft mit Wärme versorgt? Welchen Anteil werden Öl, Gas sowie Solar- und Windenergie haben? Welche Rolle spielen Biomasse und „grüner Wasserstoff“? Sollte jedes Gebäude eine Wärmepumpe haben – oder liegt die Zukunft in Nah- und Fernwärmenetzen?