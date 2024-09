Köthen. - In Köthen ist es bereits am Samstag gegen 4.30 Uhr zu einem Angriff in der Joachimiallee in Richtung Bärteichpromenade gekommen.

Laut Polizei waren zwei 22 Jahre alte Männer zu Fuß unterwegs, als einer der beiden von drei Personen auf Hohe des Ludwigsgymnasiums angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf habe einer der Täter den Geschädigten in den "Schwitzkasten" genommen und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert.

Daraufhin gab er laut Polizei den Tätern Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Nachdem er im Anschluss zu Boden gestoßen worden sei, habe die Gruppe noch mehrfach auf ihn eingetreten. Schließlich hätten die Täter den Tatort in Richtung Fasanerie/Park verlassen.

Die drei männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

zwei der Personen seien im Alter von 16 bis 17 Jahren gewesen, seien circa 175 Zentimeter groß, hätten schwarze gelockte Haare gehabt und einer der beiden habe ein weißes T-Shirt oder einen weißen Pullover ohne Kapuze getragen

die dritte Person sei circa 20 bis 25 Jahre alt gewesen, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und habe glattes schwarzes Haar und einen Bart getragen

alle drei Personen seien arabischen Phänotyps gewesen

Personen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Anhalt-Bitterfeld in Köthen unter der Telefonnummer 03496/4260 zu melden.