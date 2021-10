Angemeldetes Feuer in Köthener Gartenanlage wird zu groß - Feuerwehr schreitet ein

Köthen/MZ/DHO - Auch am Samstag gab es für die Feuerwehrleute etwas zu tun: Sie wurden am Vormittag zu einer Kleingartensparte in der Nähe der Edderitzer Straße gerufen. Dort brannte ein Feuer, das als solches zwar angemeldet worden sei, heißt es von Feuerwehrseite. Allerdings sei das Feuer sehr groß gewesen und habe stark gequalmt - so sehr, dass der Qualm in Richtung Wohngebiet und Bundesstraße gezogen sei. Deshalb habe man entschieden, das Feuer zu löschen, so Yves Kluge von der Köthener Feuerwehr auf MZ-Nachfrage.