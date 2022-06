An Schulen im Altkreis Köthen steigt mit den Infektionszahlen auch die Unsicherheit

Man fragt sich an den Schulen, was die richtige Taktik ist, um die Pandemie einzudämmen?

Köthen/MZ - „Es ist extrem anstrengend“, gesteht Doreen Heger. Wieder klingelt das Telefon. Und die Vorsitzende des Schulelternrates der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ versucht zu helfen: Was sollen wir tun? – Diese Frage hört sie mehrfach am Tag. Die Eltern sind unsicher, ratlos, ängstlich. Oft weiß sie selbst keine Antwort. Auch weil Gesundheitsamt und Landesschulamt sie gerade jetzt, wo die Infektionszahlen an den Schulen besorgniserregende Zustände annehmen, im Stich lassen würden. Das ist ihr Eindruck, wenn sie die E-Mails aus den Amtsstuben liest.