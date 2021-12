Am Wochenende war Lady Maxime mit ihrer Weihnachtsshow in der Distillerie Behr zu Gast

Köthen/MZ - Im grünen Glitzerkleid betritt Lady Maxime die Bühne. Wahrlich alles glitzert an diesem Abend - ihr Outfit, die Kulisse und wohl auch die Auge n der Zuschauer. Mit der Weihnachtsshow „A wonderful dream“ war Max Engelmann alias Lady Maxime am Wochenende zu Gast in der Distillerie Behr in Köthen.

„Ich bin etwas nervös. Die Vorfreude läuft mir an den Beinen herunter“, haute die Künstlerin ganz trocken heraus und hatte gleich die ersten Lacher auf ihrer Seite. Danach erklärte sie für alle Neulinge die Spielregeln. Und die sind recht einfach: „Singt mit, klatscht mit. Außer bei den Balladen“, animiert die Lady das Publikum. Und als würde sie gerade die beste Zeit ihres Lebens am Broadway feiern, gab sie zahlreiche Weihnachtsklassiker wie „Let it Snow“, „Last Christmas“, oder „Maria durch ein Dornwald ging“ zum Besten.

Dem Publikum gefällt die Travestie-Show sichtlich. Zwischen den Gesangseinlagen plaudert Lady Maxime ein wenig aus dem Nähkästchen. „Jetzt erzählt euch die Tante mal was. Hach, die Tante ist ja eigentlich ein Onkel“, scherzt sie. Sie erzählt von ihren Nebenjobs, die sie während der Corona-Krise annehmen musste. Das Publikum lacht. „Warum wird da gelacht? Glaubt ihr, die kann nichts anderes, als das hier?“, will sie wissen. Erneut bricht Gelächter aus. Und dann geht es da noch um den Nutzen eines Bauch-weg-Schlüpfers. Doch am Ende des Abends bleibt die Message an die Zuschauer nur eine: „Ihr seid schön, so wie ihr seid.“

Die Veranstaltung in der Distillerie fand unter der 3G-plus-Regelung statt. (Foto: Sebastian Köhler)

Mit dem Konzert verfrachtete Lady Maxime die Zuschauer für einen kurzen Augenblick in das Land der Träume. Ein wundervoller Traum, wie der Titel der Show verlauten lässt, war es wahrlich. Auch die Zuschauer zeigten sich begeistert von der Darbietung. Franziska Biedermann ist extra aus Braunschweig angereist, um Lady Maxime endlich einmal live zu erleben. „Ich wollte schon länger mal eine Show von ihr besuchen, aber es hat bisher nie geklappt. Nun freue ich mich sehr, hier zu sein. Es ist sehr schön und sehr lustig“, berichtet sie bereits in der Halbzeit.

„Das C-Wort bleibt heute draußen“

Etwa 48 Karten wurden verkauft. Max Engelmann ist damit völlig zufrieden. „Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen“, erklärt er. Für alle Anwesenden galt die 3G-plus-Regelung. „Ich wollte einfach die größtmögliche Sicherheit haben“, daher sollte jeder einen Testnachweis erbringen. Doch ansonsten sollte es an dem Abend eben mal nicht um Corona gehen. „Das C-Wort bleibt heute draußen“, hieß es da. Sein Fazit nach der Show am Samstag: „Ich beurteile alles immer mit einem kräftigem ‚joar‘. Aber als Künstler ist man immer sehr kritisch. Die Stimmung war super, die Leute haben gestrahlt. Was will man mehr?“