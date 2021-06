Am Radegaster Markt will Sanitätsverein von Raymond Schulz einen zusätzlichen Stützpunkt einrichten

Radegast liegt Raymond Schulz am Herzen - am Marktplatz 2 entsteht eine Dependance des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen.

Radegast/Köthen - Radegast liegt Raymond Schulz am Herzen - schließlich war er mal Bürgermeister des Ortes. Vom 1. Februar 1987 bis zum 18. März 1990, erinnert er sich. Und so ist es ihm eine Herzensangelegenheit, in der Stadt wieder etwas aufzubauen.

Er habe eine moralische Schuld zu begleichen, sagt Raymond Schulz. Denn durch den Trachtenverein und „Radegast beleben“ tue sich im Ort viel und da wolle er etwas beisteuern und zurückgeben - und das noch vor seinem 60. Geburtstag im kommenden Jahr.

Also entsteht am Marktplatz 2 quasi eine neue Dependance des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen. Freilich in einem Gebäude, das schon lange mit Schulz verbunden ist. Hier ist seit einiger Zeit die von ihm ins Leben gerufene Milchbar beheimatet. Oder war, müsste man vielleicht eher sagen. „Durch Corona ist das natürlich alles zum Erliegen gekommen“, sagt Schulz. Das Angebot der Bar soll es wieder geben in Zukunft. Nur wann ist unklar. „Wir werden abwarten und die Lage beobachten.“

Der neue Stützpunkt soll schon zum 1. August eröffnet werden

Der neue Stützpunkt jedenfalls soll zum 1. August eröffnet werden unter dem Motto „Der Ruf von Solferino“. Nahe des kleinen Ortes am Gardasee tobte 1859 eine entscheidende Schlacht im Sardinischen Krieg, deren Grauen der Schweizer Henry Dunant erlebte. Er kümmerte sich um die Opfer und skizzierte später in seinem Buch die Vision einer freiwilligen Hilfe für Verwundete.

Gedanken, denen sich Raymond Schulz verpflichtet sieht. „Die soziale Ader habe ich schon immer gehabt“, sagt er schulterzuckend. „Das geht bei mir gar nicht anders.“

Für „seine jahrelangen Bemühungen um das Sanitätswesen, sein großes soziales Engagement und seine Verdienste bei der Bewältigung der Corona-Pandemie“, wie Landrat Uwe Schulze (CDU) sagte, wurde er am Donnerstagabend im Kreistag mit der Verdienstmedaille Anhalt-Bitterfelds in Bronze ausgezeichnet. Eine Ehrung, die ihn sehr freut.

Kenntnisse in Notfallhilfe sind immer wieder gefragt

Ein paar Stunden vor der Verleihung in Köthen steht er aber noch am Radegaster Markt und zählt drei Säulen auf, die auch im neuen Stützpunkt eine Rolle spielen sollen: Kenntnisse in Gefahrenabwehr vermitteln, vorbereitendes Training und Zusammenhalt organisieren.

Kenntnisse in Notfallhilfe sind gefragt. Nachdem bei der Fußball-EM der Däne Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammengebrochen war, hätten sich viele bei Schulz gemeldet, die ihre Kenntnisse in Wiederbelebung auffrischen wollten.

In dem Radegaster Haus sollen, sobald es offiziell eröffnet ist, auch soziale Treffs stattfinden

„Unabhängig von Radegast bietet wir kostenlose Erste-Hilfe-Schulungen an“, sagt Schulz. Wobei man über eine kleine Spende sicher auch nicht traurig wäre. Als neues Feld führt er den taktischen Sanitätsdienst und die Einsatzmedizin an. Dabei soll es um die Vorbereitung auf besondere Situationen wie Großbrände oder Unwetter gehen.

In dem Radegaster Haus sollen, sobald es offiziell eröffnet ist, auch soziale Treffs stattfinden, etwa zum Thema gesunde Ernährung. Und natürlich sind Interessenten aufgerufen, sich ehrenamtlich einzubringen und mitzumachen bei den vielen Aktionen des Vereins beziehungsweise der Sanitätsschule, zum Beispiel wenn Ende des Jahres wieder das Postamt des Herzens öffnet. Ob die Helfer nun in Radegast wohnen oder anderswo. (mz)

Mehr Informationen gibt es unter der Rufnummer 03496/508999 oder per E-Mail an info@sanischule.de.