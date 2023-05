Am Samstagmorgen wurden die Köthener Kameraden sowie die Ortswehren in die Straße Ratswall gerufen. Dort schlug ein Rauchmelder Alarm.

Alarm am Samstagmorgen: Rauch von angebranntem Essen ruft Feuerwehren auf den Plan

Feuerwehreinsatz in Köthen

Köthen/MZ - Zu einem Einsatz in der Straße Ratswall sind Köthener Feuerwehrleute am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr ausgerückt. Ein Rauchmelder in einer Wohnung war angesprungen, neben der Köthener Wehr wurden auch alle Ortswehren verständigt.