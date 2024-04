Nicht nur im siebten Himmel, sondern auch in sehr luftiger Höhe von 27 Metern über Köthen schwebte ein frisch gebackenes Köthener Brautpaar am Freitagnachmittag.

Aktion der Feuerwehr in Köthen - Junges Brautpaar schwebt in 27 Metern Höhe über der Stadt

Jeremy und Jasmin Krietzsch hatten sich am frühen Nachmittag im Standesamt des Rathauses das Ja-Wort gegeben und wurden anschließend groß überrascht. Was sie nicht wussten: Dass ein Großaufgebot der Feuerwehrkameraden aus Köthen vorm Rathaus auf sie wartet, um sie mit Blaulicht und einem Hupkonzert von vier Einsatzfahrzeugen zu ihrer Eheschließung zu beglückwünschen. Die Fahrt im Korb der Drehleiter vor dem Rathaus war ein Hochzeitsgeschenk der Kameraden.

Der Bräutigam ist seit einem halben Jahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Für seine Kameraden, die am Freitag in relativ großer Einsatzstärke mit elf Leuten angerückt waren, haben solche Aktionen bei der Hochzeit eines Kameraden Tradition. Alle Kameraden hatten aus diesem Anlass ihre Ausgehuniformen angezogen und ihre Einsatzkleidung an den Haken im Depot in der Bärteichpromenade gelassen.