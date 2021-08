Akens Feuerwehr im Dauereinsatz - Schüssel angebrannt - Rettungshubschrauber eingewiesen

Aken/Kühren/MZ - - Einen anstrengenden Mittwoch hatten die Kameraden der Akener Feuerwehren. Zunächst wurden sie gegen 7.15 Uhr in die Straße des Friedens der Elbestadt gerufen. Dort war ein Rauchmelder in einer Wohnung angesprungen.

Wie sich herausstellte, lag auf dem angeschalteten Herd eine Plastikschüssel, die verschmorte. Die Mieter seien nicht in der Wohnung gewesen, so Einsatzleiter Christopher Werlitz. Die Kameraden entfernten das geschmolzene Plastik, stellten den Herd aus und lüfteten die Wohnung. Alarmiert worden waren Aken, Susigke, Kühren, Kleinzerbst, Osternienburg, Reppichau und Trebbichau.

Gegen zehn Uhr dann wurden Akener Kameraden zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße der AWG gerufen. Kurz darauf aber mussten einige noch nach Kühren ausrücken zu einem weiteren Notfall. Dort ging es für die Feuerwehrleute unter anderem darum, den Rettungshubschrauber einzuweisen. Weil aber die Ortsdurchfahrt gesperrt war, erklärte Stadtwehrleiter Michael Kiel, hätten einige Kameraden außerdem noch dem Rettungsdienst die Route über Feldwege zeigen müssen.

Der vierte Einsatz schließlich war eine Türöffnung in der Töpferbergstraße am frühen Mittwochnachmittag, wie Kiel weiter berichtete. Die Person in der Wohnung dort wurde jedoch tot aufgefunden.